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Drift yapan sürücüye 6 bin TL para cezası kesildi

Konya'da trafiği hiçe sayarak drift yapan maganda, ekipler tarafından yakalanarak cezai işlem yapıldı.

DHA | 03.02.2020 - 19:51..
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesinde yol ortasında drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

6 BİN LİRA CEZA

Kısa sürede otomobilin plakasını ve sürücüsünü tespit eden polis, sürücüye, 'Herhangi bir zorunluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi' maddesince 6 bin141 TL para cezası kesti.

Drift yapan sürücüye 6 bin TL para cezası -2

EHLİYETİNE GEÇİCİ OLARAK EL KONULDU

Sürücünün ehliyetinin 60 gün süreyle geçici olarak iptal edildiği belirtildi. Sürücünün drift yaptığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Drift yapan sürücüye 6 bin TL para cezası -1

Drift yapan sürücüye 6 bin TL para cezası -3

Drift yapan sürücüye 6 bin TL para cezası -4

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