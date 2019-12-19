Drift yapan sürücüye ehliyet, araç, para ve psikolog cezası

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Mahallesi Emniyet Müdürlüğü yanında bir kişi, drift yaptı. 5 bin 10 lira idari para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Aracı çekilen ve ona da 2 ay boyunca kavuşamayacak olan sürücü ayrıca ehliyetini geri alabilmesi için psikolog onayına gönderilecek.

"DRİFT YAPMADIM"

Yaşanan olay sonrası konuşan araç sürücüsü Onur Çalışkan, "Bankadan geri dönerken, yerler mermer olduğu için zemin kaygandı. Soldan gideyim derken bir baktım soldaki yol baya bir kırık, her yer taşlar filan çıkmış. Önümdeki araç ile arka arkaya gitmeyeyim diye gaza biraz yüklendim arabamı çevirdim, oradan gittim. Gittikten bir dakika sonra zaten ışıklarda polis arkadaşlarımız geldi, beni durdurdu. Drift yaptığımı söylediler. Ben drift yapmadığımı söyledim. Beni polis karakoluna götürdüler. Orada arabamı çektiler, 5 bin 10 TL ceza yedim. İki ay ehliyetimi aldılar. İki ay sonra psikoloğa göründükten sonra ehliyetimi alacağım inşallah." dedi.