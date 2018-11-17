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Drift yapanlara 11 bin lira ceza

Isparta'da polis farklı tarihlerde ayrı noktalarda drift yapan 2 sürücüye toplam 11 bin 22 lira ceza kesti. Araçlar 60 gün men edilirken ehliyetlere de 60 gün el konuldu.

İHA | 17.11.2018 - 16:40..
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Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 3 Kasım’da Davraz Mahallesi’ndeki petrol istasyonunda, abartı egsozlu aracıyla drift yaptığı tespit edilen A.G.’ye 6 bin 12 lira tutarında para cezası uyguladı.

BUGÜN DE 5 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Isparta polisi ayrıca, bugün Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yerleşkesi içerisinde drift yaptığı tespit edilen Y.E.’ye de 5 bin 10 lira ceza kesti.

Drift yaptığı tespit edilen sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süre ile el koyulurken, söz konusu 2 araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Drift yapanlara 11 bin lira ceza


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