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Drift yapanlara rekor ceza

Çorum'da, drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 10 araç sürücüsüne toplam 50 bin 100 TL para cezası kesildi.

DHA | 03.01.2019 - 17:23..
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Drift yapanlara rekor ceza

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, drift yaparak, trafik güvenliğini tehlikeye sokan araç sürücülerini, MOBESE kameralarından tespit etti.

10 SÜRÜCÜYE 50 BİN TL PARA CEZASI

2 ayda 10 araç sürücüsünün, farklı noktalarda drift yaptığını belirleyen trafik polisi, bu araçların sürücülerine 5 bin 10'ar TL olmak üzere toplam 50 bin 100 TL para cezası kesti.

EHLİYETLERİNE DE EL KONULDU

Araçlar trafikten geçici süreyle men edilirken, sürücülerin ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu.  Ceza kesilen sürücülerden birinin, Emniyet Müdürlüğü binasına 100 metre mesafede drift yaptığı belirlendi.

Drift yapanlara rekor ceza

Drift yapanlara rekor ceza

Drift yapanlara rekor ceza

Drift yapanlara rekor ceza

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