Drift yapanlara rekor ceza

Burdur'da Azerbaycan uyruklu 24 yaşındaki Ganıra Cabbarova, tartıştığı erkek arkadaşı 24 yaşındaki Halil A. tarafından 55 defa bıçaklandı, Cabbarova hayatını kaybetti.

Erzurum yarıyıl tatilinde tüm aileyi mutlu edebilecek aktiviteleriyle bomba gibi geliyor. Çoluğu çocuğu kayak pistine bırakıp, termal sularda yorgunluğunu atacağın bir rotadayız.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bir süre daha görevde kalacağını açıkladı.

Manisa'da, sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak para karşılığı 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları tespit edilen 6'sı kadın 18 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

1 Memurların 2019 zamlı maaşları En düşük memur maaşı 2019 yılında 3468 lira, en yüksek memur maaşı ise 13 bin 270 lira oldu.

2 2019 yılı SSK ve Bağ-Kur zammı belli oldu Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı 10,19, memur emeklisinin zam oranı ise 10,7 olarak ortaya çıktı.

3 Oğulcan Engin Şeyma Subaşı'yı sildi Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, etrafındaki ünlü arkadaşlarını birer birer kaybediyor.

4 Enflasyon rakamları açıklandı Yıllık en fazla artış ev eşyası grubunda gerçekleşirken, aylık en fazla düşüş giyim ve ayakkabı sektöründe oldu.

5 Dolar gece yarısı ani yükseliş yaşayıp tekrar indi Gece yarısı 5.70 seviyelerine fırlayan dolar, tekrar toparlanarak 5.46 seviyelerine geriledi.

6 NYT: Zengin Türkler sürüler halinde Türkiye'den kaçıyor Amerikan New York Times gazetesi, "Türkiye'den yurt dışına göç" konusu ile ilgili haberinde, Beyaz Türkler'in sürüler halinde yurt dışına göç ettiğini yazdı.