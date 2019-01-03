Drift yapanlara rekor ceza

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, drift yaparak, trafik güvenliğini tehlikeye sokan araç sürücülerini, MOBESE kameralarından tespit etti.
10 SÜRÜCÜYE 50 BİN TL PARA CEZASI
2 ayda 10 araç sürücüsünün, farklı noktalarda drift yaptığını belirleyen trafik polisi, bu araçların sürücülerine 5 bin 10'ar TL olmak üzere toplam 50 bin 100 TL para cezası kesti.
EHLİYETLERİNE DE EL KONULDU
Araçlar trafikten geçici süreyle men edilirken, sürücülerin ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu. Ceza kesilen sürücülerden birinin, Emniyet Müdürlüğü binasına 100 metre mesafede drift yaptığı belirlendi.
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