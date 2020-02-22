Düzce'de yüksek hızın neden olduğu feci kaza

1 Kolombiya'da öğrenciler polisle çatıştı Gösteri sırasında bir protestocu, yaralandı. Hükümet karşıtı protestoların süreceği öğrenildi.

2 Drift yaparken kazayı çekti Pendik’te sürücüsünün drift yaparak ilerlediği otomobilin arkasından gelen başka bir otomobil sürücüsü de drift yapmaya çalıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı.

3 Kadıköy'de galibiyet gören futbolcular Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasretine son vermek isteyen Galatasaray'da Linnes ve Ömer Bayram daha önce farklı takımlarda bu keyfi tatmıştı.

4 Öldürülen Özgür Duran'ın babası: Kasten öldürdü Özgür Duran'ın otopsi raporunda, bıçağın kalbe 10 santimetre uzunluğunda ve 1,5 santimetre genişliğinde girdiği bilgisinin yer alması üzerine baba Cengiz Duran, "Bunun bir kaza olmadığı ortada" dedi.

5 Twitter'dan 'yalan haber' adımı Twitter, yalan haberlere turuncu uyarı rozetleri koymaya hazırlanıyor. Bu konuda kullanıcılarından destek alacak olan Twitter, sürece katkı sağlayan kişilere de rozet ve puan verecek.

6 BAE'de 2 kişide daha koronavirüs tespit edildi Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2 kişide daha yeni tip koronavirüsüN tespit edilmesiyle, ülkede virüse yakalananların sayısı 11'e yükseldi.