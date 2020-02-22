Pendik’te Aydos Yolu üzerinde yaşanan kazada, arkadaşlarıyla beraber yolculuk eden bir sürücü yolda drift yaparak ilerledi.
Trafik kurallarını hiçe sayan sürücüyü gören başka bir sürücü de yolun gerisinden gelerek drift yapmaya başladı.
Drift yaparken kazayı çekti VİDEO
PLAKASI KAPALI
Aracın hızlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Aracın plakasının kapalı olduğu iddia edilen sürücü, kazanın ardından gaza basarak olay yerinde uzaklaştı.
İki otomobil sürücüsünün trafik kurallarını hiçe saydığı olayda aracın kaza yaptığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.