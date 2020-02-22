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Drift yaparken kazayı çekti

Pendik’te sürücüsünün drift yaparak ilerlediği otomobilin arkasından gelen başka bir otomobil sürücüsü de drift yapmaya çalıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı.

İHA | 22.02.2020 - 10:30..
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Pendik’te Aydos Yolu üzerinde yaşanan kazada, arkadaşlarıyla beraber yolculuk eden bir sürücü yolda drift yaparak ilerledi.

Trafik kurallarını hiçe sayan sürücüyü gören başka bir sürücü de yolun gerisinden gelerek drift yapmaya başladı.

Drift yaparken kazayı çekti VİDEO

PLAKASI KAPALI

Aracın hızlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Aracın plakasının kapalı olduğu iddia edilen sürücü, kazanın ardından gaza basarak olay yerinde uzaklaştı.

İki otomobil sürücüsünün trafik kurallarını hiçe saydığı olayda aracın kaza yaptığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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