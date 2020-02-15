Düzce'de, gittiği camide sabah namazını kılan A.Ç., daha sonra cipi ile caminin önündeki alanda kar üzerinde drift yaptı.

GÖRÜNTÜLERİ YANLIŞLIKLA POLİSE ATTI

O anları ise başka bir vatandaş tarafından, cep telefonu kamerasına kaydedildi. A.Ç. bu görüntüleri alarak WhatsApp aracılığı ile arkadaşlarıyla paylaşmaya başladı.

Ancak, A.Ç. görüntüyü isim benzerliği olan arkadaşının yerine daha önce tanıştığı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik şubesinde görevli polis memuruna da attı.

6 BİN LİRA CEZA ÖDEDİ

Görüntüler üzerine aracın plakasını tespit eden ekipler, sürücüye 6 bin 141 lira cezai işlem uyguladı.

Drift yaptı, görüntüleri yanlışlıkla polise attı