taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6867
Euro
6.2942
Altın
1488.41
Borsa
103071.8
Gram Altın
272.156
Bitcoin
58697.42

Driftçiler, polisten kaçarken canlarından oldular

Ankara'da polislerin, drift yaptığı gerekçesiyle kovaladığı bir otomobilin, park halindeki kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

AA | 15.09.2019 - 06:18..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş
Driftçiler, polisten kaçarken canlarından oldular

Şahin K. idaresindeki 06 SCS 59 plakalı otomobilin, Yenimahalle ilçesi Melih Gökçek Bulvarı'nda drift yaptığını gören bölgede görevli polis ekipleri, aracı durdurmak istedi.

Driftçiler, polisten kaçarken canlarından oldular

POLİSTEN KAÇTILAR, KAZA YAPTILAR

Polisin "Dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü ile ekipler arasında kovalamaca başladı.

Melih Gökçek Bulvarı ile 1122. Cadde kesişimindeki kavşağa süratle giren otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 06 VDH 94 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Aracın kaza yaptığını gören polis ekipleri, telsiz aracılığıyla olay yerine ambulans istedi.

Driftçiler, polisten kaçarken canlarından oldular

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki yolcular Umut Ö. ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü Şahin K. ise ağır yaralı olarak Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Driftçiler, polisten kaçarken canlarından oldular

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Arabistan petrol üretimini durdurdu

Suudi Arabistan petrol üretimini durdurdu

120
İtalya’nın yeni hükümeti, göçmenleri kabul etti

İtalya’nın yeni hükümeti, göçmenleri kabul etti

3
Driftçiler, polisten kaçarken canlarından oldular

Driftçiler, polisten kaçarken canlarından oldular

31
Çaresiz köylülerin Erdoğan'a çağrısı yanıt buldu

Çaresiz köylülerin Erdoğan'a çağrısı yanıt buldu

7
PSV Eindhoven 20'lik golcüsüyle farklı kazandı

PSV Eindhoven 20'lik golcüsüyle farklı kazandı

7
Gazze'de İsrail'e ait İHA düşürüldü

Gazze'de İsrail'e ait İHA düşürüldü

3
Çöken iskeleden son anda atladı

Çöken iskeleden son anda atladı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir