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Driftçilerin peşine giden polisler kaza yaptı

Çorum'da, drift yapan bir araca müdahale etmeye giden yunus ekiplerinin kaza yapması sonucu 4 polis memuru yaralandı.

İHA | 27.11.2018 - 06:27..
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Fatih Caddesi üzerinde bir otomobilin drift yaptığı ihbarı üzerine motosikletli yunus ekipleri bölgeye sevk edildi.

Driftçilerin peşine giden polisler kaza yaptı

YUNUS'LAR BİRBİRİYLE ÇARPIŞTI

Seyir halinde olan ekiplerden birisinin Gazi Caddesi üzerindeki kavşakta fren yapması üzerine diğer yunus ekibi motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletlerde bulunan polis memurları R. G, M. Ş,H. H. ve B.E yaralandı.
Yunus ekiplerinin telsizle kaza yaptıklarını merkeze bildirmeleri üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Driftçilerin peşine giden polisler kaza yaptı

Driftçilerin peşine giden polisler kaza yaptı VİDEO

YARALI POLİSLERİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan polisler ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hastaneye gelerek yaralı meslektaşlarını ziyaret eden polisler yunus ekiplerine geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Driftçilerin peşine giden polisler kaza yaptı

Driftçilerin peşine giden polisler kaza yaptı

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