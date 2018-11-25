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Driftçiye suç üstü: Ağlayarak 'madara olamam' dedi

Alkollü arkadaşına aracını verip drift attıran genç polise yakalandı. Aracı bağlanınca göz yaşlarına hakim olamayan genç "Madara olamam" diyerek uzaklaştı.

İHA | 25.11.2018 - 14:18..
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Konya'nın Meram ilçesi Isparta-Konya yolu Akyokuş mevkisinde, yol üzerinde devriye gezen polis ekibi 42 KK 610 plakalı otomobilin drift yaptığını gördü. Video kaydı alınarak durdurulan otomobil sürücüsü Onur K. (23) ile yanındaki arkadaşı araçtan indirildi.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIYORDU

Kontrollerde 0,80 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye alkollü araç kullanmak ve drift yapmaktan 6 bin 12 lira ceza kesildi. Otomobil çekiciye alınarak 60 gün süreyle otoparka çekilerek trafikten men edildi. Otomobilin arka camında bulunan “Keyfimiz kimlere dert olmadı ki..” yazısı ise dikkat çekti.

Driftçiye suç üstü ViDEO

Driftçiye suç üstü: Ağlayarak 'madara olamam' dedi

"ARABAMI BAĞLATMIŞIM, MADARA OLAMAM"

Sürücünün arkadaşı ise otomobile el konulduğu için gözyaşlarına hakim olamadı. Polislerin teselli ettiği genç, “Kusura bakmayın abi. Ben arabamı bağlatmışım, madara olamam abi” diyerek ağlayarak uzaklaştı.

Ehliyetine 8 ay süreyle el konulan sürücü Onur K. suçunu kabul ederek, “Drift yapmaktan ceza yedim, drift yapıyordum. Cezama razıyım, sıkıntı yok. Pişmanım, bir daha yapmayacağım.” dedi.

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