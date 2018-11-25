Driftçiye suç üstü: Ağlayarak 'madara olamam' dedi

Konya'nın Meram ilçesi Isparta-Konya yolu Akyokuş mevkisinde, yol üzerinde devriye gezen polis ekibi 42 KK 610 plakalı otomobilin drift yaptığını gördü. Video kaydı alınarak durdurulan otomobil sürücüsü Onur K. (23) ile yanındaki arkadaşı araçtan indirildi.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIYORDU

Kontrollerde 0,80 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye alkollü araç kullanmak ve drift yapmaktan 6 bin 12 lira ceza kesildi. Otomobil çekiciye alınarak 60 gün süreyle otoparka çekilerek trafikten men edildi. Otomobilin arka camında bulunan “Keyfimiz kimlere dert olmadı ki..” yazısı ise dikkat çekti.

Driftçiye suç üstü ViDEO

"ARABAMI BAĞLATMIŞIM, MADARA OLAMAM"

Sürücünün arkadaşı ise otomobile el konulduğu için gözyaşlarına hakim olamadı. Polislerin teselli ettiği genç, “Kusura bakmayın abi. Ben arabamı bağlatmışım, madara olamam abi” diyerek ağlayarak uzaklaştı.

Ehliyetine 8 ay süreyle el konulan sürücü Onur K. suçunu kabul ederek, “Drift yapmaktan ceza yedim, drift yapıyordum. Cezama razıyım, sıkıntı yok. Pişmanım, bir daha yapmayacağım.” dedi.