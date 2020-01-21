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Drone denetimini izlerken kırmızı ışıktan geçti

Kahramanmaraş'bir sürücü, trafik ekiplerinin denetim yaptığı sırada, denetim için kullanılan droneu incelemeye dalınca kırmızı işıkta geçip ceza yedi.

AA | 21.01.2020 - 18:53..
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Kahramanmaraş'ta trafik ekipleri, kırmızı ışık ihlallerinin tespit edilmesine yönelik drone ile denetim gerçekleştirildi.

Özellikle 2019 yılı içerisinde, kırmızı ışık ihlallerinin yoğun olarak yapıldığı ve buna bağlı olarak meydana gelen trafik kazalarının artmasından dolayı Arsan Kavşağı, Karacasu ve Karaziyaret kavşaklarında denetimler arttırıldı.

Trafik ekiplerinin drone denetimini izlerken kırmızı ışıktan geçti VİDEO

DEONE İLE TRAFİK DENETİMİ

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolu üzerinde belirlenen kavşaklarda drone ile denetim yaptı.

Kavşaklarda denetim için görev alan ekip, ihlal yapan araçların plakasını 200 metre ileride kurulan uygulama noktasındaki ekibe bildirirken, kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.

DRONE İNCELERKEK IŞIĞI FARK ETMEDİ

Eren Çolak isimli sürücü, droneu incelerken yeşil ışığı kaçırdı. Çolak, kırmızı ışıkta beklerken ilk defa drone gördüğünü belirterek, ''Biz de annemle onu inceliyorduk. Yoğun bir trafik vardı ve yavaş ilerliyordu. Yeşil yandığında biz geçerken tekrardan kırmızı yanmış. Ben drone incelerken onu fark etmedim. Onu kaçırınca da şu anda ceza yazılıyor.'' diye konuştu.

Polis ekiplerinin, kentte hareketli kavşaklarda trafik güvenliğinin sağlanması için denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

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