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Yurt genelinde drone destekli trafik denetimi

Tatilcilerin dönüş yoluna çıkmasıyla birlikte trafik denetimleri artırıldı. Polis ve jandarma trafik akışını drone ile izliyor.

Haber Merkezi | 14.08.2019 - 12:50..
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Yurt genelinde drone destekli trafik denetimi

Bugün Kurban Bayramı tatilinin son günü. Tatilcilerin yaşadıkları illere dönüşünün başlaması, yollarda yoğunluk oluşmasına neden oldu.

Kazaların yaşanmaması için trafikteki kontrollerini artıran polis ve jandarma ekipleri, zaman zaman sürücüleri durdurarak hız ve kemer uyarısında bulunmaya başladı.

Kurallara uymayan sürücülere anında para cezası kesiliyor.

DRONE DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ

Herkesin kurallara uyarak güvenli bir şekilde yolculuğunu tamamlaması için yurt genelinde yapılan denetimlerde; ekipler, drone ile daha etkin bir denetim sağlıyor.

Drone sayesinde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

Yurt genelinde drone destekli trafik denetimi

Yurt genelinde drone destekli trafik denetimi

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