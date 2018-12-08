Drone güvenlik sistemi evinizi hırsızlardan koruyacak

Drone'ların tamamen bağımsız ev gözetleme sistemlerinin bir parçası olabilmek için üstesinden gelmesi gereken birçok zorluk olsa da, bu sistemlerle uğraşan şirketleri görmek önümüzdeki yıllar için gerçekten umut verici.

Alex Pachikov , Kaliforniya'daki kendi evinde bulunan Sunflower drone güvenlik sistemini paylaştı. Hazırladığı sistem, 'Ayçiçeği', 'Arı' ve 'Kovan' isimlerini verdiği 3 ana unsurdan oluşuyor. Tanmin edebileceğiniz gibi bu sistemde drone, arı olarak adlandırılıyor. 'Ayçiçekleri', bahçenin etrafına stratejik olarak yerleştirilmiş düzenli bahçe ışıkları gibi görünüyor, fakat bu tamamen aldatmaca. Çünkü bu ışıklar tamamen sensörlerle donatılmış.





Güvenlik sistemi sensörler sayesinde şüpheli bir durum tespit ettiğinde drone'a haber ulaşıyor ve kendi kendine uçabilen drone havalanarak evin etrafında araştırma yapıyor. Engellerden kaçınma sensörleri ve kameralarla donatılmış drone, işi bittikten sonra videoyu kaydedip ev sahibine sunuyor.

ÇOK PAHALI

Bu sistemin öncelikle ev sahipleri tarafından kullanılabilmesi için aşması gereken birçok zorluk var. İlk olarak böyle bir sistemi evinizin etrafına kurmak bir hayli maliyetli olabilir. Ayrıca çeşitli hava şartlarına dayanıklı bir drone kullanmak zorundasınız ki bu da maliyeti daha da artıracaktır.



