taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3026
Euro
6.0411
Altın
1248.58
Borsa
93699.49
Gram Altın
212.933

Drone güvenlik sistemi evinizi hırsızlardan koruyacak

Eski Evernote yöneticisi ve Sunflower Labs CEO'su Alex Pachikov, kendi evine kurduğu drone güvenlik sistemini açıkladı.

Haber Merkezi | 08.12.2018 - 09:52..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

drone

Drone'ların tamamen bağımsız ev gözetleme sistemlerinin bir parçası olabilmek için üstesinden gelmesi gereken birçok zorluk olsa da, bu sistemlerle uğraşan şirketleri görmek önümüzdeki yıllar için gerçekten umut verici.

Alex Pachikov ,  Kaliforniya'daki kendi evinde bulunan Sunflower drone güvenlik sistemini paylaştı. Hazırladığı sistem, 'Ayçiçeği', 'Arı' ve 'Kovan' isimlerini verdiği 3 ana unsurdan oluşuyor. Tanmin edebileceğiniz gibi bu sistemde drone, arı olarak adlandırılıyor.  'Ayçiçekleri', bahçenin etrafına stratejik olarak yerleştirilmiş düzenli bahçe ışıkları gibi görünüyor, fakat bu tamamen aldatmaca. Çünkü bu ışıklar tamamen sensörlerle donatılmış.

Drone güvenlik sistemi evinizi hırsızlardan koruyacak

Güvenlik sistemi sensörler sayesinde şüpheli bir durum tespit ettiğinde drone'a haber ulaşıyor ve kendi kendine uçabilen drone havalanarak evin etrafında araştırma yapıyor. Engellerden kaçınma sensörleri ve kameralarla donatılmış drone, işi bittikten sonra videoyu kaydedip ev sahibine sunuyor.

ÇOK PAHALI

Bu sistemin öncelikle ev sahipleri tarafından kullanılabilmesi için aşması gereken birçok zorluk var. İlk olarak böyle bir sistemi evinizin etrafına kurmak bir hayli maliyetli olabilir. Ayrıca çeşitli hava şartlarına dayanıklı bir drone kullanmak zorundasınız ki bu da maliyeti daha da artıracaktır.


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'tan kendisini eleştiren eski bakanına yanıt: Aptal

Trump'tan kendisini eleştiren eski bakanına yanıt: Aptal

5
Akdeniz'de göçmenleri kurtaran gemiye Avrupa'dan engel

Akdeniz'de göçmenleri kurtaran gemiye Avrupa'dan engel

17
Hastanede kuvöz olmayınca bebeğini kaybetti

Hastanede kuvöz olmayınca bebeğini kaybetti

25
Fransa'da büyük eylem öncesi hazırlıklar tamamlandı

Fransa'da büyük eylem öncesi hazırlıklar tamamlandı

33
Mars'tan gelen sesler kaydedildi

Mars'tan gelen sesler kaydedildi

28
Vali Yardımcısı trafik kazasında öldü

Vali Yardımcısı trafik kazasında öldü

13
Ergin Ataman Real Madrid maçının tekrarını istiyor

Ergin Ataman Real Madrid maçının tekrarını istiyor

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir