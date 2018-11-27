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Drone ile çengel boynuzlu dağ keçisini görüntüledi

Erzurum Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi ekipleri, İspir ilçesindeki Verçenik Dağı'nda dronela çengel boynuzlu dağ keçisi görüntüledi.

DHA | 27.11.2018 - 15:27..
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Erzurum'un İspir ilçesinde çengel boynuzlu dağ keçisi envanter çalışması yapan ekipler, karla kaplı Verçenik Dağı'na tırmandı. Drone ile araziyi tarayan ekipler, aradıkları çengel boynuzlu dağ keçisini yaban hayatı geliştirme sahasında dağın yamacında tek başına görüntüledi.

KENDİSİNİ TAKİP EDEN ARACI İZLEDİ

Doğa Koruma Milli Parklar Erzurum Şubesi teknikeri M. Mustafa Topaloğlu'nun uçurduğu drone'u fark eden dağ keçisi ürktü. Dağın yamacında bir aşağı, bir yukarı koşan keçi, bazen de durarak, kendisini takip eden aracı izledi.

Drone ile çengel boynuzlu dağ keçisini görüntüledi

Drone ile çengel boynuzlu dağ keçisini görüntüledi

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