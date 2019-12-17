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Drone takip etti, yakaladı: 330 kilo esrar

Bingöl'de jandarmanın drone ile takip ettiği saman yüklü kamyondan, 330 kilo esrar çıktı.

DHA | 17.12.2019 - 14:36..
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Diyarbakır'dan Bingöl'e gelen saman yüklü kamyonu takibe aldı.

SAMANLAR ARASINA GİZLENMİŞ

Araçla yapılan takip, Genç ilçesi yakınlarından sonra drone ile sürdürüldü. Kent merkezine bağlı Çeltiksuyu köye yakınlarındaki havaalanı kavşağına gelen kamyon, jandarma ekiplerince durduruldu. Narkotik köpeklerin de katımıyla kamyonda yapılan aramada, saman çuvalları içerisine gizlenmiş 330 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Drone ile takip edilen kamyonda 330 kilo esrar ele geçirildi -1



Drone ile takip edilen kamyonda 330 kilo esrar ele geçirildi -2



Drone ile takip edilen kamyonda 330 kilo esrar ele geçirildi -3



Drone ile takip edilen kamyonda 330 kilo esrar ele geçirildi -4

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