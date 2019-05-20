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Drone'den saklanmaya çalışan kaçak avcılar

Manisa'da avcılığın yasak olduğu dönemde Marmara Gölü üzerine ağ dökmeye çalışan balıkçılar, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün drone ile denetimi sırasında kameraya yakalandı.

İHA | 20.05.2019 - 16:39..
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Gölmarmara ilçesi, Marmara Gölü’nde yasa dışı su ürünleri avcılığı yapıldığına dair gelen ihbarlar üzerine; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünde görevli su ürünleri mühendisleri göl üzerine drone yardımı ile denetim gerçekleştirdi.

Avcılığın yasak olduğu dönemde, ruhsatsız tekne ile Marmara Gölü’ne açılarak ağ dökmeye çalışan balıkçılar, drone yardımı ile tespit edilerek görüntüleri kayıt altına alındı.

Yasa dışı avcılık yapan kişiler, drone çekimini fark etmeleri sonrası yüzlerini kıyafetle örterek sazlıkların arasında kamufle olmaya çalıştı. Yakalanan kaçak balıkçılar hakkında yasal işlem uygulandı.

Drone'den saklanmaya çalışan kaçak avcılar VİDEO

"15 MART-15 HAZİRAN ARASINDA AV YASAĞI..."

Manisa il ve ilçe müdürlükleri tarafından rutin olarak denetimlerin sürekli devam etmekte olduğunu ve balıkların üreme dönemi olan 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında gerek drone, gerekse yüksek yakınlaştırma özellikli fotokameralarla kaçak avcılara göz açtırılmadığını ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “İlimizde 15 Mart-15 Haziran 2019 tarihleri arasında sazangillerde av yasağı başlamıştır. Yasak kapsamında gerek amatör gerekse ticari amaçlı balıkçılık yasaklanmıştır. Bu kapsamda av yasağı olan bölgede yoğun bir şekilde denetim faaliyetlerimiz 5 tane kontrol teknemiz, uydu destekli dronelarımız ve yüksek yakınlaştırma kabiliyetli foto kameralarla etkin bir şekilde devam etmektedir.

"LİMİTLERİN ALTINDAKİ BALIKLAR SATIN ALINMAMALI"

Bu en son yapılan denetimde iki teknede 4 kişi idari yaptırımla karşı karşıya kalmıştır. Tabii av yasağı döneminde özellikle balık avcılığından uzak durulması gerekiyor. Gelecek nesillerimize sağlıklı su ürünlerini taşıyabilmemiz, gelecek nesillerimize balık ve diğer su ürünlerini sağlıklı bir şekilde tükettirebilmemiz için, özellikle av yasağı olan dönemlerde ava yasağı kurallarına riayet edilmesi gerekiyor. Bu kapsamda bende vatandaşlarımızdan özellikle bu dönemde av yasağına uymayanları bizlere bildirmelerini ve limitlerin altındaki balıkları hem tutmamalarını hem de bu limitler altındaki balıkları satın alamamalarını özellikle rica ediyorum” dedi.

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