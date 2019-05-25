Drone'lar Çernobil yakınlarında yeni radyasyon noktaları tespit etti

İngiltere Ulusal Nükleer Robotik Merkezi (NCNR), bilim insanlarının tehlikeli bölgeleri güvenli bir mesafeden araştırmalarını sağlayan bir drone haritalama sistemi geliştirdi.

Çernobil karantina bölgesinde bu sistemi kullanarak radyasyon haritalaması araştırması yapan bilim insanları, daha önce yerel makamlarca bilinmeyen radyoaktif noktaları belirledi.





KIZIL ORMAN'DA YENİ RADYASYON NOKTALARI

Ulusal Nükleer Robotik Merkezi'nin (NCNR) yürüttüğü görevde, Bristol Üniversitesi araştırmacıları tarafından kullanılan araştırma uçağı , hem gama hem de nötronları haritalayan ilk insansız hava aracı olma özelliğine sahipti. Çernobil nükleer santralinden yaklaşık 600 metre uzaklıkta bulunan “Kızıl Orman” olarak bilinen bölgeyi haritalandıran bilim insanları, ormanın güneyinde yeni radyasyon noktaları tespit etti.

Kızıl Orman olarak adlandırılan bu yer, 1986 yılında gerçekleşen Çernobil Nükleer Santrali patlamasından en çok etkilenen bölgeler arasında bulunuyor. Patlamadan sonra yayılan yüksek radyasyon, ormandaki çoğu ağacı yok etti ve ağaç renkleri turuncu pas rengine dönüştü.

RADYASYON YAYAN NOKTALAR TESPİT EDİLDİ

Geçtiğimiz ay bilim insanları tarafından 2 hafta boyunca araştırılan Kızıl Orman bölgesinde, yüksek derecede radyasyon yayan yeni noktalardan biri de patlama sonrasındaki temizlik sırasında kullanılan bir toprak ayırma ünitesi.

Bristol Üniversitesi'nden Profesör Tom Scott, “Bu tesisi kullanarak, patlamadan sonra meydana gelen atık miktarını azaltmaya çalışıyorlardı. Şu anda tesisin zeminine dağılmış ve yüksek miktarda radyasyon yayan nükleer atıklar var. Bu radyasyon miktarı saatte yaklaşık 1.2 milisievert boyutuna ulaşıyor. Yani bu bölge bir insanın maruz kaldığı yıllık radyasyon miktarını yaklaşık bir saatte yayıyor.'' (Sievert: Canlı dokunun maruz kaldığı radyasyonun etkisini gösteren doz eşdeğerinin SI sistemindeki birimi.)

Araştırma ekibi önümüzdeki ay, daha fazla alan araştırmak için Ukrayna'ya geri dönmeyi planlıyor