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Drone'lar ufuk çizgisinin ötesinde teslimat yapacak

ABD’li kargo şirketi, ufuk çizgisini de aşarak drone ile teslimat yapmak istiyor.

İHA | 22.11.2019 - 10:17..
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Son yıllarda hayatımıza giren drone'lar, birçok alanda hizmet vermeye başladı. Kargo şirketleri ise drone'ları kullanarak hızlı ve güvenli bir şekilde teslimat yapmak için çalışmalar yapıyor.

ABD merkezli global kargo şirketi UPS, bir drone hava yolu işletmek üzere lisans almaya hak kazandı. Şirket, drone'lu teslimat hizmetlerini bir an önce genişletip ülkedeki hastane yerleşkelerine hizmet götürmeye başlamanın yanı sıra sağlık sektörünün dışında kalan müşterilere de çözümler sunacak.

Aynı zamanda şirket, yakında pek çok sektörden müşteriler için çeşitli nesneleri taşımayı ve operatörün gözle gördüğü ufuk çizgisinin de ötesinde drone uçurmayı planlıyor.

drone

UPS CEO'su David Abney: ''Müşterilerimize eşsiz yollar sunmak için çalışıyoruz. Gelecekte drone'ları kullanacağımız alanları sizlerle paylaşacağız.'' ifadelerini kullandı.

Şirketin üzerinde çalıştığı alanlar arasında, teslimat hizmetlerinin ülke çapında yeni hastanelere ve tıbbi yerleşkelere  yayılması,  merkezi operasyon ve kumanda merkezlerinin kurulması, operatörün gözle görülür görüş çizgisinin ötesinde gerçekleşen düzenli ve sık drone uçuşları yer alıyor.

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Drone'lar ufuk çizgisinin ötesinde teslimat yapacak

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