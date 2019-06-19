DS Techeetah için yeni hedef

Avrupa şampiyonasının bu kez yeni durağı İsviçre'nin Bern şehri...

ŞEHİR MERKEZİNE İLERLEYEN YOLCULUK

Bern'de bulunan “la Fosse aux Ours” ilçesinin çevresinde 2.750 kilometrelik bir şerit üzerine çizilen toplam 14 virajlı bu yol, Laubeggstrasse'de başlıyor ve Aare nehrini takip ederek saatin tersi yönünde Rosengarten ve Barengraben'e doğru UNESCO’nun Dünya Mirası listesinde yer alan şehir merkezine ilerliyor.

PUAN ALMAK ÇOK ÖNEMLİ

DS Techeetah da bu yolculuğa hazırlanıyor. DS Techeetah Pilotu Jean-Eric Vergne konuyla ilgili, “Haziran ayı, Le Mans ve Bern yarışlarıyla yılın en yoğun aylarından biridir. Kendimi formumun zirvesine ulaşmak için elimden geldiğince hazırladım. New York'ta sezonun son yarışını olabilecek en iyi şartlar altında tamamlamak için Bern'de maksimum puan almak çok önemli.” diye konuştu.

GÜÇLÜ BİR YAPIMIZ VAR

DS Techeetah Takım Başkanı Mark Preston, “1955'te pist yarışlarının yasaklanmasından sonra İsviçre'deki ikinci yarışımız olacak. Geçen yıl Zürih’ten sonra bu sene Bern’de olacağız. Bu şaşırtıcı özelliklere sahip yeni bir pist; birkaç yıl önce Long Beach'te olduğu gibi stantlar ve garajlar aynı yerde değil. Yeni bir pisti keşfetmek, her zaman ekstra karmaşıklık seviyesine sahip bir zorluktur. Ancak çifte podyum hedeflememek için hiçbir sebep yok. DS E-TENSE FE19 ve padoktaki en hızlı pilotların ikisinden oluşan güçlü bir yapımız var. Gezegenler sıraya girer ve hata yapmazsak, Bern'de iyi bir yarış gerçekleştirmemiz gerekir.” dedi.