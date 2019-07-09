DS3 Crossback'e tam not

DS3 Crossback, Euro NCAP testini başarıyla geçti.

YENİ REKOR

Araç, 2018 yılında devreye alınan yeni Euro NCAP test kriterlerinden bu yana yeni bir rekora imza attı.

DİKKAT ÇEKİCİ YOLCU KORUMASI

DS3 Crossback; yetişkin yolcu korunması için %96, çocuk yolcu korunması için %86 ve sürüş yardım sistemleri için %76 puanı aşan tek premium B-SUV modeli oldu.

DAHA ÖNCE DE BEŞ YILDIZ ALMIŞTI

Euro NCAP testleri 64 km/sa’ya kadar hızlardaki bir dizi önden ve yandan çarpışma koşullarının testini içeriyor ve bu testlerde araç içerisindeki çarpışma mankenlerinde oluşan hasarı gözlemleyerek araçların güvenlik seviyesini değerlendiriyor. Diğer trafik paydaşlarının davranışlarını canlandıran robotlar kullanılarak sürüş destek sistemleri değerlendiriliyor. Geçtiğimiz sene satışa sunulan DS 7 CROSSBACK de en yüksek derecelendirme olan 5 Yıldız almıştı.