DSİ: Demirköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı

Bereketli yağışlar barajları doldurmaya devam ediyor.

Türkiye genelinde baraj doluluk oranlarına ilişkin müjdeler tek tek gelmeye başlarken, yeni müjde Manisa’nın Salihli ilçesinden geldi.

SU SEVİYESİ ARTTI

Gediz Ovası’ndaki tarım arazileri için önemli su kaynaklarından biri olan Demirköprü Barajı’nda, kış ve ilkbahar döneminde etkili olan yağışlarla birlikte su seviyesi önemli ölçüde arttı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 90 SEVİYESİNE ULAŞTI

Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 1 milyar metreküp su depolama kapasitesine sahip barajdaki doluluk oranının yüzde 90 seviyesine ulaştığını belirtti.

Özellikle geçen yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajdaki mevcut doluluk oranının, tarımsal sulama açısından olumlu bir tablo ortaya koyduğu ifade edildi.