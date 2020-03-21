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DSÖ Genel Direktörü gençleri uyardı: Siz de ölebilirsiniz

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüse karşı özellikle gençleri gösterdiği ciddiyetsiz tavırların, kendilerini de ölüme götürebileceği uyarısında bulundu.

AA | 21.03.2020 - 07:21..
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Dünya Sağlık Örgütü'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs hakkında güvenilir bilgiye ulaşmak için WhatsApp ve Facebook ile birlikte çalışarak "DSÖ Sağlık Uyarısı" mesajlaşma sistemi oluşturduklarını aktardı.

Ghebreyesus, bu hizmetle, semptomlar ve insanların kendilerini nasıl koruyacağı da dahil olmak üzere koronavirüse ilişkin en son haber ve bilgilere ulaşılabileceğini söyledi.

DSÖ Genel Direktörü gençleri uyardı: Siz de ölebilirsiniz

"GENÇLER, YENİLMEZ DEĞİLSİNİZ"

Dünyanın farklı ülkelerinde virüsün yayılma hızına ilişkin endişesini dile getiren Ghebreyesus, "Koronavirüs, her gün yeni ve trajik bir dönüm noktasına ulaşıyor gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, şöyle konuştu:

"Farklı ülkelerden gelen veriler net olarak virüs nedeniyle hastaneye kaldırılanların ciddi bir bölümünü 50 yaş altındaki kişilerden oluşturduğunu ortaya koyuyor. Bugün, genç insanlar için bir mesajım var; sizler yenilmez değilsiniz. Bu koronavirüs sizi de haftalarca hastanelik edebilir, hatta öldürebilir. Hastalanmasanız bile, nereye gittiğinizle ilgili yaptığınız seçimler, başka biri için ölüm ile yaşam arasındaki fark olabilir."

DSÖ Genel Direktörü gençleri uyardı: Siz de ölebilirsiniz


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