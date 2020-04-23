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DSÖ Genel Direktörü'nden istifa etmeyeceğim mesajı

ABD'den gelen istifa baskısına yanıt veren DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom, "Gece gündüz hayat kurtarmak için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Haber Merkezi |
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DSÖ Genel Direktörü'nden istifa etmeyeceğim mesajı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs salgını nedeniyle tartışmaların odağında...

ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ'nün Çin için çalıştığını iddia ederek, "Yönetimime, Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığımız fonu durdurma talimatı veriyorum. Herkes orada neler döndüğünü biliyor." ifadesini kullanmıştı.

"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM" MESAJI

Üzerindeki istifa baskıları artan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, görevini yürütmeye devam edeceğini belirtti.

DSÖ Genel Direktörü'nden istifa etmeyeceğim mesajı

"PANDEMİYE ODAKLANACAĞIM"

İsviçre'nin Cenevre kentinde basın toplantısı düzenleyen Ghebreyesus, "Bizim sorumluluğumuz hayat kurtarmak. Bu örgütün iyi yönde değişmesine ve pandemiye odaklanacağım. Gece gündüz hayat kurtarmak için çalışmaya devam edeceğim." dedi.

DSÖ Genel Direktörü'nden istifa etmeyeceğim mesajı

TRUMP'TAN FON KESME KARARI

Trump, ülkesinin DSÖ'ye yıllık 400 ila 500 milyon dolar arasında bir fon sağladığını, buna karşılık Çin'in sadece 40 milyon dolar aktardığını kaydetmişti.

"ABD, DSÖ İÇİN ÖNEMLİ ORTAK"

Washington'ın DSÖ için önemli bir ortak olduğunu dile getiren Ghebreyesus, ABD Başkanı'na kararını gözden geçirerek, örgütü yeniden destekleme çağrısı yaptı.

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