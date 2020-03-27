DSÖ: Koronavirüs aşısı en az 12-18 aya hazır

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında, "(Kovid-19) için bir aşı minimum 12-18 ay uzaklıkta. Bu süre içinde, hastaları tedavi etmek ve hayat kurtarmak için terapötiklere (tedavi edicilere) acil bir ihtiyaç olduğunu da kabul ediyoruz." dedi.

YARIM MİLYON VAKA, 20 BİNDEN FAZLA ÖLÜM

Dünya genelinde yarım milyon Kovid-19 vakası tespit edildiğini, 20 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Ghebreyesus, "Bunlar trajik sayılar. Ama, dünya genelinde yüzbinlerce kişinin de hayatta kaldığını hatırlayalım." ifadesini kullandı.

74 ÜLKEYE KORUYUCU EKİPMAN

Ghebreyesus, özellikle sağlık çalışanlarının kullandığı kişisel koruyucu ekipmanlar konusunda yaşanan "kronik küresel sıkıntının" ise "hayat kurtarmak için verilen ortak çabalar için en büyük tehdit" olduğunu vurguladı.

En çok ihtiyaç duyan 74 ülkeye yaklaşık 2 milyon bireysel koruyucu ekipman gönderdiklerini aktaran Ghebreyesus, 60 ülkeye de benzer miktarda ekipman göndermek için hazırlık yaptıkları bilgisini paylaştı.

Ghebreyesus, "Daha fazlası gerekiyor. Bu sorun ancak uluslararası iş birliği ve dayanışma ile çözülebilir." şeklinde konuştu.

"VİRÜS, İNSANLIĞIN ORTAK DÜŞMANI"

Dünya devletlerine ellerindeki mevcut tüm kaynakları Kovid-19'u durdurmak için kullanmaları çağrısında bulunan Ghebreyesus, virüsün tüm insanlığın ortak düşmanı olduğunun altını çizdi.

Ghebreyesus, "Kovid-19 pandemisiyle mücadele için birleşin. Hiçbir ülke yalnız savaşamaz, sadece birlikte savaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.