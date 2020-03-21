DSÖ: Koronavirüse karşı 20 aşı geliştirildi

Dünya Sağlık Örgütü'nün Rusya Sorumlusu Melita Vujnovic, koronavirüse karşı 20 aşının dünya çapında geliştirilmesinin sağlandığını açıkladı. Vujnovic, Novosibirsk’te bulunan Rus vektör biyoteknoloji merkezi tarafından oluşturulan bir aşının testlerinin de başladığını söyledi.

2020'NİN SON AYLARINDA KULLANIMA HAZIR OLACAK

Bilim insanlarının aşının 2020'nin dördüncü çeyreğine kadar kullanıma hazır olacağını umduğunu açıklayan Vujnoviç, WHO’nun da koronavirüsle mücadele çalışmalarının ilerleme hızından memnun olduğunu belirtti. Rus yetkili ayrıca çok sayıda klinik ilaç çalışmasının devam ettiğini ve ilk sonuçların önümüzdeki birkaç hafta içinde alınmasının beklendiğini söyledi.

10 BİNDEN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 11 Mart'ta koronavirüsü salgın hastalık olarak nitelendirdi. Dünya çapında koronavirüsten 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 245 bin 900'den fazla kişide vak'a görüldü.