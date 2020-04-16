DSÖ: Türkiye'nin Avrupa'ya verdiği desteğin farkındayız

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında Avrupa ve Balkan ülkelerine gönderdiği yardımlara ilişkin konuştu.

Kluge, koronavirüs pandemisine ilişkin video konferans yoluyla düzenlediği haftalık basın toplantısında, Türkiye'nin Avrupa'da ve dünyada pek çok ülkeye tıbbi ekipman yardımı göndermesine ilişkin soruyu cevapladı.

"TÜRK HÜKÜMETİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile 2 Nisan'da (telekonferans yöntemiyle) yaklaşık 1 saat görüştüklerini anımsatan Kluge, "Özellikle koronavirüs hakkında konuştuk. Ayrıca, iki yıllık yeni bir anlaşmaya imza attık. DSÖ adına, Türk hükümetinin göstermiş olduğu dayanışma için kendilerine şükranlarımı ilettim." dedi.

TÜRKİYE'NİN AVRUPA VE BALKANLARA YAPTIĞI YARDIMLAR

Kluge, Türkiye'nin başta İngiltere, İtalya, İspanya ve Balkan ülkelerine sağladığı tıbbi ekipman desteğine ilişkin "Hakikaten (Türkiye'nin) sağladığı desteğin tümüyle farkındayız. Yeni bir virüs, her gün öğrenmeye devam ediyoruz. Bu yüzden dayanışma gösterilmesi çok önemli." diye konuştu.

Direktör Kluge, Türkiye'nin gösterdiği dayanışmayı DSÖ Avrupa bölgesinde daha fazla görmeye başladıklarını, bunun da umut verici olduğunu kaydetti.

(Hans Kluge)