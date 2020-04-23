DSÖ ve Gates Vakfı çalışanlarının e-posta adresleri hacklendi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü, Gates Vakfı ve koronavirüsle mücadele eden çok sayıda gruba ait 25 bin mail adresi, hacker grubu tarafından ele geçirildi.

Terör gruplarını izleyen ABD merkezli SITE istihbarat grubu, veri dökümünün geçtiğimiz pazar ve pazartesi günleri yayınlandığını açıkladı. Grup, mail adresi ve şifrelerden oluşan bu verilerin, bilgisayar korsanlığı ve taciz girişimlerini kolaylaştırmak için kullandığını ifade etti.

SAĞLIK KURULUŞLARI HEDEF ALINDI

Verilerde yer alan e-posta ve şifre bilgilerinin 9 binden fazlası ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne, 6 bin 800'den fazlası Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne, 5 bin 120'si Dünya Bankası'na ve 2 bin 732'si de Dünya Sağlık Örgütü'ne ait.

Diğer kurumlar arasında ise koronavirüs pandemisiyle mücadele amacıyla 150 milyon dolarlık fon ayıracağını açıklayan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in vakfı da bulunuyor.

İlk önce 4chan adlı internet sitesinde paylaşılan veriler, daha sonra Twitter'a ve Telegram mesajlaşma uygulamasındaki gruplara yönlendirildi.

Ele geçirilen bilgilerin ise koronavirüs salgınını HIV'le ilişkilendiren kişiler tarafından, sahte haber amacıyla kullanıldığı bildirildi.