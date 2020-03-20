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DSÖ: Yüzde 70'ten fazla ülkenin korona müdahale planı var

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi, ülkelerin yüzde 70'inin müdahale planının, yüzde 89'nun da "laboratuvar test kapasitesi" imkanının bulunduğunu söyledi.

AA | 20.03.2020 - 08:35..
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, diplomatik misyon şeflerine koronavirüse karşı küresel mücadele hakkında bilgi verdi.

YÜZDE 70'TEN FAZLA ÜLKE...

DSÖ Direktörü, "Güzel bir haber ile başlayacağım. Yüzde 70'ten fazla ülkenin bir koronavirüs ulusal hazırlık ve müdahale planı, yüzde 89'unun laboratuvar test kapasitesi, yüzde 70'ten fazlasının koronavirüs için olay bazlı takip sistemi ve yüzde 68'inin de çok sektörlü bir ortak koordinasyon mekanizması var. Bu tabii ki yeterli değil. Ama tüm ülkelerin, vakaları olsun olmasın hazır olmaları beklentisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ: Yüzde 70'ten fazla ülkenin korona müdahale planı var

ÇİN'DEKİ DURUM İNANILMAZ

Ülkelerin sadece yarısında "ulusal enfeksiyon önleme ve kontrol programı" bulunduğuna dikkati çeken Ghebreyesus, bunun yetersiz olduğu mesajını verdi.

Konuşmasında, Çin'den ilk kez koronavirüs vakasının bildirilmediğine dikkati çeken Ghebreyesus, bunun "inanılmaz bir başarı" olduğunu belirtti.

DSÖ: Yüzde 70'ten fazla ülkenin korona müdahale planı var

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİLİMSEL ZAFER

Ghebreyesus, koronavirüsün genetik diziliminin Çin tarafından paylaşılmasından 60 gün sonra ilk aşı denemesinin başlamasını ise daha önce benzeri görülmemiş bir bilimsel zafer olarak niteledi.

ABD'de koronavirüse karşı ilk klinik aşı denemeleri Washington eyaletinde 17 Mart'ta başlamıştı.

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