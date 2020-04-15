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DSÖ'den Trump'a tepki: Kötü bir zamanlama

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı fon durdurma kararından üzüntü duyduğunu açıkladı.

İHA |
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DSÖ'den Trump'a tepki: Kötü bir zamanlama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ ve ABD’nin uzun süredir ortak olduğunu vurgulayarak gelecekte durumun böyle olacağını ümit ettiğini dile getirdi.

Ghebreyesus, "ABD, Dünya Sağlık Örgütü’nün uzun süredir devam eden cömert bir dostu. Umarız öyle olmaya devam eder. ABD Başkanı Trump’ın Dünya Sağlık Örgütü’ne fon sağlamayı durdurma kararından üzüntü duyuyoruz" dedi.

"TRUMP'IN KARARI İÇİN KÖTÜ BİR ZAMAN"

Ghebreyesus, örgütün Trump’ın kararından sonra ortaya çıkan kayıpları değerlendireceğini ve diğer ortaklarla görüşerek ortaya çıkan finans boşluğu doldurmaya çalışacaklarını da açıkladı. Ghebreyesus ayrıca DSÖ'nün, Trump’ın aldığı karar için "kötü bir zaman" olduğu düşüncesini yineledi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Koronavirüs Özel Temsilcisi David Nabarro ise Trump’a seslenerek, "Bu süreçte fonu geri çekeceğinizi açıklamanız veya DSÖ hakkında yorumlar yapmanızın, sadece DSÖ'yü etkilemeyeceğini hatırlayın. Bu durum şu anda dünyadaki tüm halkların sağlığını ilgilendiriyor. Dünyadaki her kişi şu anda bir halk sağlığı çalışanı. Herkes sorumluluk almış durumda. Herkes bir şeyleri feda ediyor. Bu doğru zaman değil" ifadelerini kullandı.

PELOSİ: "KARAR İTİRAZ EDECEĞİZ"

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise Başkan Donald Trump’ın Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) fonları kesmesinin yasa dışı olduğunu iddia etti. Pelosi, "Başkanın, korona virüs pandemisine karşı küresel mücadeleye öncülük etmesi nedeniyle DSÖ'ye finansmanı durdurması anlamsız. Bu karar tehlikelidir ve yasa dışıdır" diyerek hızlı bir şekilde karara itiraz edeceklerini ifade etti.

TRUMP, SALGININ YAYILMASINDAN DSÖ'Ü SUÇLAMIŞTI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü’nün salgının dünya geneline yayılmasında ciddi sorumluluğunun olduğunu ve en başta örgütün dünyayı yanılttığını bir kez daha üstüne basarak tekrarlamıştı.

Trump, DSÖ ile ilgili olarak, "Çin ve diğer ülkelere seyahat yasağına karşı çıkmak felaket bir karardı" ifadesini kullanarak kendi kararı binlerce hayatı kurtarırken DSÖ'nün dünya çapında görülen vakaları 20 katına çıkardığını belirtmişti.

"Dünya Sağlık Örgütü’ne sağladığımız fonu durdurma talimatı verdim. Herkes orada neler döndüğünü çok iyi biliyor" diyen Trump, bu kararı alırken yönetiminin, WHO’nun Covid-19 salgını konusundaki ihmalini ve neleri örtbas ettiklerinin çok iyi değerlendirdiğini söylemişti.

DSÖ'den Trump'a tepki: Kötü bir zamanlama

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