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DSP açılışta kurdele yerine şal tercih etti

DSP, açılış kurdelesini bulunmayınca şal kesti.

İHA | 01.05.2019 - 21:08..
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Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Gaziantep İl teşkilatının açılışı, komik olaylara sahne oldu. 31 Mart Seçimlerinin ardından ilk ziyaretini Gaziantep’e yapan Genel Başkan Önder Aksakal,  makas ve kurdele bulunmayan açılışta makas yerine maket bıçağı önerilirken, kurdele yerine ise partili bir kadına ait şal kesti.

Partili ve gazeteciler arasında gülüşmeye neden olan maket bıçağı teklifinden ise gazetecilerin de devreye girmesiyle vazgeçildi.

DSP açılışta kurdele yerine şal tercih etti

Kurdele kesmeden yapılmak istenen açılış, son anda makas bulunmasıyla devam etti. Yaklaşık 10 dakika sonra gelen makas ile şalı kesen Aksakal, içeride gazeteciler ve partililerle sohbet etti.

"MAKASI BULMASALARDI BENİM ŞAL GİTMEZDİ"

Şalı kesilen kadın ise yaşananlara gülerek, "Makası bulmasalardı benim şal gitmezdi." dedi. Partili kadın, "Anı kalsın bende." diyerek, iki parçaya ayrılan şalı da aldı.

Açılışta kurdele ve makas olmayınca şalı kesmek zorunda kaldılar İZLE

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