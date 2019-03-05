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Güven Hokna'nın isteği: Nevmekan'da alkol olsun

Üsküdar'ın örnek projesiyle ilgili skandal ifadeler kullanan Güven Hokna, mekana içki sokarak orayı özgürleştireceğini söyledi.

Haber Merkezi | 05.03.2019 - 10:40..
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Güven Hokna'nın isteği: Nevmekan'da alkol olsun

DSP Üsküdar Belediye Başkan adayı Güven Hokna, partililerle yaptığı bir toplantıda, skandal ifadeler kullandı.

Üsküdar’da belediye başkanı Hilmi Türkmen'in projesi olan ve gençlerin gözdesi haline gelen Nevmekan isimli kafeyi eleştiren Hokna, burayı özgürleştireceğini söyledi.

Güven Hokna'nın isteği: Nevmekan'da alkol olsun

Güven Hokna'nın isteği: Nevmekan'da alkol olsun ViDEO

MENÜYE ALKOL EKLEYECEK

İçeride çok sayıda başı kapalı hanım olmasından dolayı pek memnun kalmayan Hokna, kütüphane olarak da hizmet veren Nevmekan’ın menüsüne alkol ekleyeceğini ifade etti.

HİLMİ TÜRKMEN'İN ÖRNEK PROJESİ

360 derecelik bir konspet binaya kurulu olan Nevmekan, sosyal belediyecilik konusunun en güzel örneklerinden birisi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, fırsat buldukça Nevmekan'a giderek öğrencilerle bir araya geliyor.

Güven Hokna'nın isteği: Nevmekan'da alkol olsun

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