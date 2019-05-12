DSP adayı yarıştan çekildi

Geçtiğimiz günlerde Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini yenileme kararının ardından CHP destek istemek amacıyla DSP'ye bir ziyarette bulundu.

Bu ziyaretin ardından DSP'nin CHP lehine yarıştan çekilip çekilmeyeceği merak ediliyordu.

DSP GENEL BAŞKANI: KİMSEYE DESTEK VERMEYİZ

Konuyla ilgili dün açıklama yapan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Biz de DSP olarak yetkili kurullarımızla tartışacağız. Daha acelemiz yok, 20 gün zaman var. 3 Haziran'da adaylar YSK'ya bildirilecek. En sağlıklı sonucu alacağız. Bizim hiç kimseye öyle destek verme durumumuz olmaz. Biz siyasi partiyiz. Seçime katılırız ya da katılmayız. Seçmenlerimizin oylarına ipotek koyamayız." ifadelerini kullanmıştı.

DSP İSTANBUL ADAYI: İSTİFA EDİYORUM

Bugün ise bir açıklama da DSP'nin İstanbul adayı Muammer Aydın'dan geldi. Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini belirterek, "Bugün itibariyle DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığından istifa etmiş bulunmaktayım . Kamuoyuna duyurulur." ifadesini kulland.

YENİ BİR İSİM BİLDİRME HAKLARI VAR

Siyasi partilerin adaylarında ölüm ve istifa nedeniyle boşalma olması halinde siyasi partiler 24 Mayıs Cuma günü saat 17.00'ye kadar yeni isim bildirebilecek.