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DSP'den CHP'ye: 20 gün bekleyin

31 Mart seçimlerinde İstanbul'da 31 bin oy olan DSP, 23 Haziran'da yapılacak seçimler için tavırlarının 20 gün sonra netleşeceğini söyledi.

AA | 10.05.2019 - 21:54..
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DSP'den CHP'ye: 20 gün bekleyin

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde iptal olunan  İBB Başkanlık seçimi için bir araya gelmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedeflediği DSP'nin 31 Mart seçim yarışında İstanbul'da aldığı 31 bin oyu partisine kazandırmak.

23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan İBB Başkanlığı seçimleriyle ilgili konuşan Önder Aksal, İstanbul için kararlarını 20 gün sonra vereceğini duyurdu.

Aksakal, parti olarak 24 Haziran seçimlerine katılamadıklarını söyleyerek, "Yine kanunsuz bir kararla DSP seçimlere sokulmamıştı. Ve bugün geldiğimiz noktada artık Türkiye bir tercih noktasına doğru sürükleniyor görüntüsü var. Bu iyi bir gidişat değil, bundan endişeliyiz" diye konuştu.

"ACELEMİZ YOK"

DSP Lideri Aksakal, 23 Haziran'daki seçime partilerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muammer Aydın'ın yerine farklı bir isimle katılacağı ya da CHP ile ittifak yapacakları yönündeki iddialara ise, şöyle yanıt verdi:

"Bu aşamada zaten siyasi partilerin aday çıkarma gibi bir durumu yok. Aynı adaylarla ve aynı seçmen listeleriyle seçime gidilecek. Burada yapılacak tek hareket var, o da hangi partiler yeniden seçime katılma kararı verecek. Bunu biz de DSP olarak yetkili kurullarımızla tartışacağız. Daha acelemiz yok, 20 gün zaman var. 3 Haziran'da adaylar YSK'ya bildirilecek. En sağlıklı sonucu alacağız. Bizim hiç kimseye öyle destek verme durumumuz olmaz. Biz siyasi partiyiz. Seçime katılırız ya da katılmayız. Seçmenlerimizin oylarına ipotek koyamayız. İnsanlar sandığa gittiğinde istediği partiye oy verir, eğer kendi partisinin adayı yoksa. Bu tamamen seçmenin tercihi. Dolayısıyla 'biz şu partiyi destekleriz, bu adaya destek oluruz' gibi bir açıklamaya yapamayız."

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