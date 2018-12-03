taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.1706
Euro
5.8875
Altın
1231.75
Borsa
96386.23
Gram Altın
204.748

DT tüm bölgelerde kapalı gişe oynuyor

Devlet Tiyatroları (DT), sezonun açıldığı 2 Ekim'den bugüne başta Ankara olmak üzere tüm bölgelerindeki sahnelerinde eserlerini kapalı gişe sergiliyor.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 09:41..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Devlet Tiyatroları'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunların başında yerli eserler yer alırken, Ankara DT'nin "Reis Bey", "Terörist" ve "Divane Ağaç", İstanbul DT'nin "Kendi Gök Kubbemiz", İzmir DT'nin ‘"Nereye", Bursa DT'nin "Üç Kağıtçı" ve Diyarbakır DT'nin "Gül'e Ağıt" gibi oyunları, yüzde 100 doluluk oranının üzerinde seyirciyle buluşuyor.

SEYİRCİLERDEN YOĞUN İLGİ

Yabancı oyunlar arasında Dostoyevski'nin "Suç ve Ceza" ile William Shakespeare'in "Kış Masalı" Ankaralı tiyatroseverler tarafından yoğun ilgi görüyor.

DT tüm bölgelerde kapalı gişe oynuyor

BİLETLER TÜKENİYOR

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, doluluk oranının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Tüm temsillerimizin biletlerini günler öncesinde satın alarak oyunlarımızı kapalı gişe haline getiren sanatseverlere teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

1 TEMMUZ'A KADAR AÇIK OLACAK

Mustafa Kurt, mülteciler, göç, kadına şiddet ve bağımlılıkla mücadeleye yönelik farkındalığı artırmak amacıyla repertuvarda sosyal sorumluluk temalı oyunların da tercih edildiğini kaydetti.

Öte yandan, Devlet Tiyatroları nöbetçi tiyatro uygulamasını bu sezonda da devam ettirerek, sanatseverler için 1 Temmuz'a kadar perdelerini açık tutacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gazetecilerden Erdoğan'a: Fransa için endişeli misiniz

Gazetecilerden Erdoğan'a: Fransa için endişeli misiniz

33
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Sevim Dağdelen tepkisi

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Sevim Dağdelen tepkisi

79
Şenol Güneş'in soyunma odasında yaptığı konuşma

Şenol Güneş'in soyunma odasında yaptığı konuşma

14
Aleyna Tilki: Zekamla saçmalıyorum

Aleyna Tilki: Zekamla saçmalıyorum

49
Fransa'da akaryakıt zammı protestolarının bilançosu

Fransa'da akaryakıt zammı protestolarının bilançosu

44
Mersin’de açlık grevindeki HDP’liler gözaltına alındı

Mersin’de açlık grevindeki HDP’liler gözaltına alındı

42
Macron'dan Sarı Yelekliler ile görüşün talimatı

Macron'dan Sarı Yelekliler ile görüşün talimatı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir