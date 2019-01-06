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DT'den kadın yazar ve yönetmenlere pozitif ayrımcılık

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl uygulamaya konulan projeyle 12 kadın yazarın oyunu, 12 kadın yönetmen tarafından sahnelere taşındı.

AA | 06.01.2019 - 16:26..
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Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce kadın yazar ve yönetmenleri teşvik amacıyla başlatılan proje kapsamında sahneler, kadınların yazıp yönettiği oyunlara açıldı.

KADIN ÖYKÜLERİ SAHNEYE TAŞINIYOR

DT'nin yurt genelindeki sahnelerinde izleyiciyle buluşan oyunlarda, Güldünya Tören'in acı hikayesinden savaş mağduru kadınlara, geçmişini sorgulayanlardan Zümrüdüanka misali küllerinden doğanlara, haklarının peşinden koşanlardan hayata bıraktığı yerden tutunmaya çalışanlara kadar birçok farklı kadın öyküsü anlatılıyor.

DT'den kadın yazar ve yönetmenlere pozitif ayrımcılık

"KADIN YAZAR SAYIMIZ ARTSIN İSTEDİK"

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, 12 yerli kadın yazarın eserinin 12 kadın yönetmen tarafından sahneye konuldu. Bunu şunun için yaptık, hem repertuvarımız zenginleşsin hem kadın yazar sayımız artsın hem de kadın yönetmenlerimiz yetişsin, repertuvarımızda ve kurumumuzda bu oyunları yönetecek kadın yönetmenimiz olsun istedik" dedi.

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