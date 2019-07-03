Dubai Emiri'nin eşi İngiltere'ye sığındı

BBC'nin haberine göre, Al Maktum'un 6 eşinden biri olan Prenses Haya, geçtiğimiz aylarda iltica başvurusunda bulunmak için kaçtığı Almanya'dan sonra Londra'ya geçti ve burada saklanıyor.

605 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ EVİNDE

Habere göre Ürdün kökenli ve İngiltere eğitimli Haya, kentin merkezindeki Kensington Sarayı Bahçeleri bölgesinde 85 milyon (605 milyon TL) sterlin değerindeki bir evde yaşıyor.

'KAÇIRILMA KORKUSU'

Haberde; Haya'nın kocasından kaçmasının arkasında, Emir'in BAE'den kaçmaya çalışırken yakalanan kızı Latifa'nın yaşadıklarının arka planını öğrenmesinin bulunduğu iddia edildi.



Prensesin yakın çevresine dayandırılan habere göre, Latifa'nın geri getirilişine ilişkin yeni bilgilere ulaşan Haya, kendisini güvende hissetmediği ülkeden kaçma kararı aldı. Haya'nın, Londra'da, BAE tarafından "kaçırılma" korkusu içinde yaşadığı iddia edildi.

EŞİNİN İADESİNİ İSTİYOR

The Guardian gazetesinin haberine göre Dubai Şeyhi, eşinin iadesi için İngiliz hükümetine lobi yapıyor. Şeyh, özel siyasi kanallarını kullanarak İngiltere ile temas kurdu. Ancak İngiliz dışişlerinin, konunun özel bir mesele olması nedeniyle iadeyi düşünmediği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Londra Büyükeçiliği ise bu iddiayı yalanladı.

Prenses Haya'nın kişisel güvenliğinden endişe duyduğu belirtilirken, Londra'da boşanma davası açıldığı ve ilk duruşmanın bu ay görüleceği iddia ediliyor.

DİPLOMATİK KRİZ ÇIKABİLİR

BAE'nin, Haya'nın iadesini istemesi halinde İngiltere ile bu ülke arasında diplomatik bir kriz yaşanabileceği belirtiliyor. Haya'nın da böyle bir talep karşısında, İngiliz Yüksek Mahkemesi'nde hakkını aramaya hazırlandığı iddia ediliyor.



Ürdün Kralı Abdullah'ın da yarı kız kardeşi olan Haya'nın, bu ülke ile BAE arasında da sorun çıkarma ihtimali bulunuyor.

Al Maktum'un geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı kendisine ait bir şiirde, bir kadının "ihanetine uğradığı" anlamına gelen mısralar yer alması da Haya'nın kaçışına gönderme olarak yorumlanmıştı.



Al Maktum'un kızı Latifa, bir Fransız'ın yardımıyla geçen yıl ülkeyi deniz yoluyla terk etmeye çalışırken, Hindistan açıklarında yakalanmış ve geri götürülmüştü. Dünya çapında pek çok insan hakları savunucusu, Latifa'nın kendi iradesine aykırı olarak ülkeye götürüldüğünü ve bunun bir "kaçırılma" olduğunu iddia etmişti.