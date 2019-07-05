taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6092
Euro
6.3101
Altın
1396.2
Borsa
100305.1
Gram Altın
254.379

Dubai şeyhi BAE şeyhine taziyeye gitti

Geçtiğimiz günlerde oğlunu seks partisinde kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri'nin şeyhinin ziyaretine, Dubai şeyhi El Maktum gitti.

Haber Merkezi | 05.07.2019 - 15:34..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Dubai şeyhi BAE şeyhine taziyeye gitti

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Sharjah’ın Veliaht Prensi Halid El Kasımi, İngiltere'nin başkenti Londra’daki lüks evinde, seks partisinde ölü bulunmuştu.

Prens Kasımi’nin uyuşturucu kullanımına bağlı olarak öldüğü ortaya çıkmıştı.

TAZİYELERİ KABUL ETTİ

BAE şeyhi, oğlunun ölümünün ardından büyük yasa boğuldu. Taziyelerine kabul eden şeyh, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'u ağırladı.

DUBAİ ŞEYHİ'NİN 6. KARISI DA İNGİLTERE'YE KAÇTI

Öte yandan Dubai şeyhinin 6. eşi Prenses Haya da can güvenliğim yok diyerek İngiltere’ye kaçmıştı. Londra'da saklandığı ortaya çıkan prensesin kaçırılarak Dubai'ye geri götürülmekten endişe ettiği belirtilmişti.

Dubai şeyhi BAE şeyhine taziyeye gitti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç'tan AK Parti'ye eleştiri

Bülent Arınç'tan AK Parti'ye eleştiri

811
Dolandırdığı paralarla yat sefası yapan Tosuncuk

Dolandırdığı paralarla yat sefası yapan Tosuncuk

500
Erdoğan'dan AK Parti'den ayrılanlara sert eleştiri

Erdoğan'dan AK Parti'den ayrılanlara sert eleştiri

675
Trump'a 4 Temmuz kutlamalarında tepki

Trump'a 4 Temmuz kutlamalarında tepki

24
Türk YouTuber S-400'ü yerinde inceledi

Türk YouTuber S-400'ü yerinde inceledi

140
Rum Konseyi askeri anlaşmaları istemiyor

Rum Konseyi askeri anlaşmaları istemiyor

47
D-100 karayolunda makas kazası kamerada

D-100 karayolunda makas kazası kamerada

110
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir