Dubai şeyhi BAE şeyhine taziyeye gitti

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Sharjah’ın Veliaht Prensi Halid El Kasımi, İngiltere'nin başkenti Londra’daki lüks evinde, seks partisinde ölü bulunmuştu.
Prens Kasımi’nin uyuşturucu kullanımına bağlı olarak öldüğü ortaya çıkmıştı.
TAZİYELERİ KABUL ETTİ
BAE şeyhi, oğlunun ölümünün ardından büyük yasa boğuldu. Taziyelerine kabul eden şeyh, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'u ağırladı.
DUBAİ ŞEYHİ'NİN 6. KARISI DA İNGİLTERE'YE KAÇTI
Öte yandan Dubai şeyhinin 6. eşi Prenses Haya da can güvenliğim yok diyerek İngiltere’ye kaçmıştı. Londra'da saklandığı ortaya çıkan prensesin kaçırılarak Dubai'ye geri götürülmekten endişe ettiği belirtilmişti.