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Dubai Şeyhi'nin lüks yatı 5 gündür Bodrum'da

Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in yatı, Yalıkavak açıklarında boy gösteriyor.

AA | 09.07.2019 - 16:24..
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Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in 110 metre uzunluğundaki "Radiant" isimli mega lüks motor yatı 5 gündür Bodrum'da bulunuyor. Yat, önceki günlerde Yalıkavak açıklarına demirledi.

Dubai Şeyhi'nin lüks yatı 5 gündür Bodrum'da

BODRUM LİMANI'NA YANAŞTIRILDI

Daha sonra Bodrum koylarını dolaştıktan sonra Bodrum Limanı'na yanaştırıldı. Yatın cuma gününe kadar limanda misafir edileceği öğrenildi.

Dubai Şeyhi'nin lüks yatı 5 gündür Bodrum'da

BÜYÜKLÜĞÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Üzerinde helikopter bulunan, 110 metre uzunluğundaki yatta jakuziler, spor salonu, çalışma odası, asansör, helikopter pisti ve jetskiler yer alıyor. Alüminyum gövde yapıya sahip mega yat, büyüklüğüyle de çevredekilerin dikkatini çekiyor.

Dubai Şeyhi'nin lüks yatı 5 gündür Bodrum'da

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