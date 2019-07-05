taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6061
Euro
6.3174
Altın
1415.37
Borsa
100056.01
Gram Altın
255.229

Dubai'de ABD'nin bağımsızlık günü kutlandı

ABD'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları ABD dışında da "coşkuyla" kutlandı. Özellikle Washington'un en önemli "gelir kaynağı" olan BAE tarafından.

Haber Merkezi | 05.07.2019 - 14:08..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü en az Washington'da olduğu kadar coşkulu bir şekilde Trump'ın körfezdeki dotsu olan BAE'de de kutlandı. Dünyanın en büyük yapısı konusunda olan Burj Khalifa'da ABD bayrağının dev yansıması oluşturuldu.

DUBAİ'DE KUTLANDI

ABD'nin en önemli para kaynaklarından biri konumunda olan BAE'ye bağlı Dubai'de bulunan Burj Khalifa'nın cam yüzeyine led panellerle ABD bayrakları yansıtıldı.

Dubai'de ABD'nin bağımsızlık günü kutlandı

Dünyanın en büyük binasında ABD bayrağı yansıtarak yapılan göstri sonrasında sosyal medya hesaplarından emirliğe bağlı isimler paylaşımda bulunurken "4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlu olsun. BAE'den ABD'ye sevgilerle" notları iletildi.

Dubai'de ABD'nin bağımsızlık günü kutlandı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç'tan AK Parti'ye eleştiri

Bülent Arınç'tan AK Parti'ye eleştiri

790
Erdoğan'dan AK Parti'den ayrılanlara sert eleştiri

Erdoğan'dan AK Parti'den ayrılanlara sert eleştiri

638
Dolandırdığı paralarla yat sefası yapan Tosuncuk

Dolandırdığı paralarla yat sefası yapan Tosuncuk

417
Trump'a 4 Temmuz kutlamalarında tepki

Trump'a 4 Temmuz kutlamalarında tepki

24
Rum Konseyi askeri anlaşmaları istemiyor

Rum Konseyi askeri anlaşmaları istemiyor

46
Türk YouTuber S-400'ü yerinde inceledi

Türk YouTuber S-400'ü yerinde inceledi

125
Ibrahimovic'in adını yanlış yazdılar

Ibrahimovic'in adını yanlış yazdılar

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir