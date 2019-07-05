ABD'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü en az Washington'da olduğu kadar coşkulu bir şekilde Trump'ın körfezdeki dotsu olan BAE'de de kutlandı. Dünyanın en büyük yapısı konusunda olan Burj Khalifa'da ABD bayrağının dev yansıması oluşturuldu.

DUBAİ'DE KUTLANDI

ABD'nin en önemli para kaynaklarından biri konumunda olan BAE'ye bağlı Dubai'de bulunan Burj Khalifa'nın cam yüzeyine led panellerle ABD bayrakları yansıtıldı.

Dünyanın en büyük binasında ABD bayrağı yansıtarak yapılan göstri sonrasında sosyal medya hesaplarından emirliğe bağlı isimler paylaşımda bulunurken "4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlu olsun. BAE'den ABD'ye sevgilerle" notları iletildi.

Dubai'de ABD'nin bağımsızlık günü kutlandı VİDEO