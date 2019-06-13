Dubai’de villa alana AB’ye vizesiz girme hakkı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai bölgesinde bulunan Seahorse Villas’tan en az 1.3 milyon dolarlık (7.5 milyon TL) konut alan kişilere, Moldova pasaportu veriliyor.

AB'DE GÜVENLİK ENDİŞESİ OLUŞTURDU

Villayı aldıktan sonra Moldova pasaportuna sahip olanlar, AB bölgesine vizesiz giriş yapabiliyor. Irak, Suudi Arabistan ve Çin gibi Ortadoğu ve Asya ülkelerinden pek çok yatırımcının bu fırsattan faydalanması, Alman AP üyesi Sven Giegold tarafından güvenlik riski olarak görüldü.

Moldova, AB’ye üye olmasa da vatandaşlarının, Schengen Bölgesi’nde bulunan ülkeler de dahil 121 ülkede serbest dolaşım hakkı doğuyor.