Dubaili turistler Kars Sarıkamış'a ilgi gösteriyor

Sarıkamış ilçesinde yer alan, sarıçam ormanlarının yanı sıra kristal karı ve çığ riski olmayan uzun kayak pistleriyle beğeni toplayan 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

DUBAİLİ TURİSTLER DE İLGİ GÖSTERİYOR

Çevre iller başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinin yanı sıra Dubai'den Cıbıltepe'ye gelen ailelerin de olduğu yerli yabancı turistler, atlı kızakla gezinti yaptı.

Kar yağışı yüzünden beyaz örtü ile kaplanan kayak merkezinde atlı kızakla gezip muhteşem manzaranın tadını çıkaran turistler, kayak yapmanın da tadını çıkardı.

Kayak tutkunları, güneşli havada kayağın yanı sıra snowboard yapıp atlı kızakla gezmenin keyfini doyasıya yaşadı.

"DUBAİLİLER SARIKAMIŞ'I ÇOK BEĞENDİ"

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin sahibi Gülsüm Gemalmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dubaili ailelere dikkati çekerek çok sıcaktan çok soğuğa gelen konukları Cıbıltepe'de gezdirdiklerini aktardı.

Dubaili konukların otellerinde konakladığını anlatan Gemalmaz, "Dubaili misafirlerimiz tur isteyince onları kayak merkezimizdeki orman içerisinde atlı kızakla gezdirdik. Sarıkamış'ı çok beğendiler, hayran kaldılar." dedi.