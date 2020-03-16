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Duble yolda beton mikserine çarpan otomobil alev aldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda beton mikserine çarpan araç alev alev yanarken, aracın içindekiler yanmaktan son anda kurtuldu.

İHA | 16.03.2020 - 04:44..
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Adapazarı-Korucuk duble yolunda, Korucuk istikametine doğru seyir halinde olan bir araç Camili Mahallesi mevkiinde beton mikserine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç bir anda alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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KENDİLERİNİ SON ANDA DIŞARI ATTILAR

İtfaiye ekiplerince yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlere teslim olarak tamamen kullanılamaz hale gelen araçta bulunan kişilerin kendilerini son anda dışarıya atması ise olası bir facianın önüne geçti. Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol aracın kaldırılmasıyla tekrar normal seyrine döndü.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Duble yolda beton mikserine çarpan otomobil alev aldı

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