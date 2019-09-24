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Düden Gölü kurudu

Konya'da çoğu flamingo olmak üzere 185 kuş türüne ev sahipliği yapan Düden Gölü'nde, kontrolsüz sulama ve küresel ısınma nedeniyle başlayan kuraklık yüzünden kuşların yaşam alanı daraldı.

DHA | 24.09.2019 - 09:11..
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Konya'nın Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda ve yakınındaki Tuz Gölü'nün kuzeyinde yer alan halk arasında 'Kulu Gölü' olarak da bilinen Düden Gölü, 860 kilometrekare alana sahip, kapalı ve sığ olma özelliği taşıyor.

Düden Gölü kurudu

42 BİN KUŞA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Değirmenözü Çayı olmak üzere çevresindeki küçük derelerden beslenen göl; flamingo, yaz ördeği, Macar ördeği, pasbaş patka, dikkuyruk, kılıçgaga, büyük cılıbıt, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi 185 türden yaklaşık 42 bin kuşa ev sahipliği yapıyor.

Düden Gölü kurudu

KUŞLARIN YAŞAMA ALANI DARALDI

Gölde kuşların üreme kolonileri bulunan 9 küçük ada, ilkbahar ve yaz aylarında otlarla kaplanıyor. Kuşların çoğu flamingo olduğu için 'flamingo cenneti' de denilen gölde, kontrolsüz sulama ve küresel ısınmadan nedeniyle kuraklık meydana gelince kuşların da yaşam alanı daraldı.

Düden Gölü kurudu

Düden Gölü kurudu

Düden Gölü kurudu

Düden Gölü kurudu

Düden Gölü kurudu

Düden Gölü kurudu

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