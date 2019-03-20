taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.48075
Euro
6.22545
Altın
1303.295
Borsa
104442.66
Gram Altın
229.66

Düdüklü tencere evi yaktı: 2 yaralı

Samsun'da gerçekleşen olayda patlama sesine uyanan ev sahibi itfaiyeye haber verdi.

İHA | 20.03.2019 - 13:22..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Olay, saat 01.30 sıralarında Samsun'un Bafra ilçesindeki Kemalpaşa Mahallesi 5. Kahramanlar Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 3. katında meydana geldi.

Ev sahibi Berati Aktaş, gece eve geldiğinde düdüklü tencereye tavuk koyarak pişirmek için ocağa koydu. Aktaş, ocakta bulunan düdüklü tencereyi unutup uyudu. Suyu biten düdüklü tencerenin patlayarak alev alması sonucu mutfak kısmında yangın çıktı.

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Patlama sesine uyanan ev sahibi itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler gelene kadar yangına müdahale eden Aktaş ve komşusu Muhammet Kurtbey yoğun dumandan zehirlendi. Olay yerine gelen Büyükşehir İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Dumandan zehirlenen 2 kişi ise 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Düdüklü tencere evi yaktı: 2 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul için yeni anket: Binali Yıldırım 5 puanla önde

İstanbul için yeni anket: Binali Yıldırım 5 puanla önde

310
Türk İHA'ları Ukrayna tarafından test edildi

Türk İHA'ları Ukrayna tarafından test edildi

76
Trump'ın masaj salonu bağlantısı soruşturuluyor

Trump'ın masaj salonu bağlantısı soruşturuluyor

22
Beren Saat ellerini cebinden çıkardı

Beren Saat ellerini cebinden çıkardı

75
İmam nikahlı eşe feci dayak

İmam nikahlı eşe feci dayak

138
Diyarbakır'da bağımsız adayın vaadi: Bedava elektrik

Diyarbakır'da bağımsız adayın vaadi: Bedava elektrik

101
Yardım etmek isterken bin 500 TL'sini çaldırdı

Yardım etmek isterken bin 500 TL'sini çaldırdı

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir