Dudullu'da minibüsçülerin beyzbol sopalı kavgası

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Açlıktan kağıt yiyen kardeşler kurtarıldı

Ukrayna'da ihbar üzerine bir eve giden polis, bakımsızlıtan ölmek üzere olan beş ve bir yaşındaki iki kız çocuğu ile karşılaştı. Çocukların dışkısından duvar kağıdı, strafor ve saç çıktı.