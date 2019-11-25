Dudullu'da minibüsçülerin beyzbol sopalı kavgası

İstanbul Dudullu’da içi yolcu dolu minibüse saldıran şahıslar, aracın önünü kesip camlarını beyzbol sopasıyla kırdı. Kavga minibüsün içinde devam ederken, yolcular büyük panik yaşadı.
MİNİBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİ
Minibüsler seyir halindeyken, minibüs sürücüleri arasında yolcu kapma tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle minibüs sürücüsü, tartıştıkları sürücünün minibüsünün önünü kesti.
YOLCULAR KORKU DOLU ANLAR YAŞADI
Minibüs sürücülerinin birbirlerine saldırmasıyla kavga yaşandı. Sürücüler yolculara aldırmadan minibüsün içinde de kavgaya devam ederken, yolcular büyük panik yaşadı.
Minibüsteki küçük kız çocuğu ise panik sebebiyle ağlama krizine girdi.
Minibüsçülerin beyzbol sopalı yolcu kapma kavgası