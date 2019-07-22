taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6578
Euro
6.35
Altın
1424.4
Borsa
101849.19
Gram Altın
259.444

Düğün dönüşü evlerini yanmış halde buldular

Zonguldak'ta 3 katlı ev, en üst katında çıkan yangınla kullanılmaz gale geldi.

İHA | 22.07.2019 - 03:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kozlu ilçesine bağlı, İhsaniye Mahallesi Demet Sokakta Muhammet Tan’a ait 3 katlı evin en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Pencere ve balkondan çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Düğün dönüşü evlerini yanmış halde buldular

YANGIN 3 SAATLİK ÇABAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen Kozlu ve Zonguldak Belediyesine ait ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Komşuları olayı ev sahibine haber verdi.

Düğün dönüşü evlerini yanmış halde buldular

DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞTI

Düğünden gelen ev sahipleri gördükleri karşısında göz yaşlarını tutamadı. Kısa süre önce aynı evde bir yangın vakasının yaşandığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni yapılan çalışma sonrası belirlenecek.

Düğün dönüşü evlerini yanmış halde buldular

Düğün dönüşü evlerini yanmış halde buldular

Düğün dönüşü evlerini yanmış halde buldular

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mekke'nin yanı başında müzik festivali

Mekke'nin yanı başında müzik festivali

150
Tekirdağ'da 45 kişi zehirlendi

Tekirdağ'da 45 kişi zehirlendi

7
Nijerya'da kaçırılan Türkleri kurtarma operasyonu

Nijerya'da kaçırılan Türkleri kurtarma operasyonu

2
Ukrayna’da erken seçimin galibi Zelenski

Ukrayna’da erken seçimin galibi Zelenski

3
Hindistan'da yıldırımlar 32 can aldı

Hindistan'da yıldırımlar 32 can aldı

1
Düğün dönüşü evlerini yanmış halde buldular

Düğün dönüşü evlerini yanmış halde buldular

1
Milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş'ten Olimpiyat vizesi

Milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş'ten Olimpiyat vizesi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir