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Düğün konvoyunda drifte ceza yağdı

Bir düğün konvoyunun önünde drift yapan iki araca toplam 10 bin 20 lira para cezası uygulandı.

AA | 03.09.2019 - 01:28..
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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nda düğün konvoyunun önünde drift yapan iki aracı bulmak için çalışma başlattı.

Düğün konvoyunda drifte ceza yağdı

Ekipler, araçların plakalarını ve sürücülerini tespit etti.Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesince iki araca toplamda 10 bin 20 lira para cezası uygulayan ekipler, sürücülerin belgelerine de 60 gün süreyle el koydu.

ARAÇLAR OTOPARKA ÇEKİLDİ

Öte yandan, konvoy önünde yapılan drift, yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı.

Düğün konvoyunda drift yapan araçlara ceza yağdı VİDEO

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