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Aksaray'da düğün konvoyunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray’da düğün konvoyunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

İHA | 07.04.2019 - 14:49..
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Nevşehir’in Gülşehir ilçesi Toprak köyünden konvoy ile birlikte merkeze bağlı Demirci beldesine kız almaya giden Cengiz Y. (47) idaresindeki 68 EH 408 plakalı otomobil, kız aldıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan Neriman Yalçın (43) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ve araçta bulunan Eren Y. (13), Fatma Y. (18) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Neriman Yalçın’ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aksaray'da düğün konvoyunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray'da düğün konvoyunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray'da düğün konvoyunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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