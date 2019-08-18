Düğün öncesi tavuk alma eğlencesi kanlı bitti

Nilüfer ilçesi Işıktepe Mahallesi Manavgat sokakta oturan bir arkadaşlarının düğün öncesi düzenlediği tavuk alma törenine katılan bir grup ile mahalle sakinleri arasında gürültü yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

SOPA VE ALKOL ŞİŞELERİYLE SALDIRDILAR

Kavga sırasında birbirlerine sopa ve alkol şişeleri ile vuran taraflardan biri, 70 yaşındaki Maksut Soylu’nun kafasında bira şişesi kırdı. Yaşlı adamın kafasından yaralandığını gören yakınları damadın arkadaşı olan Aytaç Balı’ya (29) sallama diye tabir edilen kesici aletle saldırdı. Karın boşluğundan yaralanan 1 çocuk babası Balı, bir süre boğutuktan sonra yaklaşık 50 metre kadar ileride yete yığıldı. Kanlar içinde kalan Balı’ya ilk müdahaleyi yanındaki abisi yaptı. Tişörtünü çıkarıp kardeşine tampon yapan ağabeyi arkadaşlarına polise haber vermesini istedi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırarak ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Olay yerinde kalbi durduğu tespit edilen Balı, dakikalarca yapılan kalp masajiyla geri getirilirken hemen ameliyata alındı. Balı’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan kavga sırasında kafasında bira şişesi kırılan Maksut Soylu’nun oğlu Mustafa Soylu, görgü tanıklarının ifadeleri üzerine Balı’yı bıçakladığı şüphesiyle Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.