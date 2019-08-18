taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5795
Euro
6.1893
Altın
1513.47
Borsa
95734.17
Gram Altın
271.542

Düğün öncesi tavuk alma eğlencesi kanlı bitti

Bursa'da damat ve gelin tarafı arasında yapılan tavuk alma eğlencesinde gürültü nedeniyle çıkan kavgda 2 kişi yaralandı.

İHA | 18.08.2019 - 07:01..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Nilüfer ilçesi Işıktepe Mahallesi Manavgat sokakta oturan bir arkadaşlarının düğün öncesi düzenlediği tavuk alma törenine katılan bir grup ile mahalle sakinleri arasında gürültü yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Düğün öncesi tavuk alma eğlencesi kanlı bitti

SOPA VE ALKOL ŞİŞELERİYLE SALDIRDILAR

Kavga sırasında birbirlerine sopa ve alkol şişeleri ile vuran taraflardan biri, 70 yaşındaki Maksut Soylu’nun kafasında bira şişesi kırdı. Yaşlı adamın kafasından yaralandığını gören yakınları damadın arkadaşı olan Aytaç Balı’ya (29) sallama diye tabir edilen kesici aletle saldırdı. Karın boşluğundan yaralanan 1 çocuk babası Balı, bir süre boğutuktan sonra yaklaşık 50 metre kadar ileride yete yığıldı. Kanlar içinde kalan Balı’ya ilk müdahaleyi yanındaki abisi yaptı. Tişörtünü çıkarıp kardeşine tampon yapan ağabeyi arkadaşlarına polise haber vermesini istedi.

Düğün öncesi tavuk alma eğlencesi kanlı bitti

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırarak ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Olay yerinde kalbi durduğu tespit edilen Balı, dakikalarca yapılan kalp masajiyla geri getirilirken hemen ameliyata alındı. Balı’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Düğün öncesi tavuk alma eğlencesi kanlı bitti

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan kavga sırasında kafasında bira şişesi kırılan Maksut Soylu’nun oğlu Mustafa Soylu, görgü tanıklarının ifadeleri üzerine Balı’yı bıçakladığı şüphesiyle Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Düğün öncesi tavuk alma eğlencesi kanlı bitti

Düğün öncesi tavuk alma eğlencesi kanlı bitti

Düğün öncesi tavuk alma eğlencesi kanlı bitti

Düğün öncesi tavuk alma eğlencesi kanlı bitti

Düğün öncesi tavuk alma eğlencesi kanlı bitti

Düğün öncesi tavuk alma eğlencesi kanlı bitti

Düğün öncesi tavuk alma eğlencesi kanlı bitti

Düğün öncesi tavuk alma eğlencesi kanlı bitti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Avcı: Tükendik

Abdullah Avcı: Tükendik

76
Kastamonu'da tarım arazileri, ağustosta kar altında

Kastamonu'da tarım arazileri, ağustosta kar altında

28
İsrail basını: Hafter'in MOSSAD bağlantısı var

İsrail basını: Hafter'in MOSSAD bağlantısı var

29
Naomi Watts, yeni GOT'un setinde görüntülendi

Naomi Watts, yeni GOT'un setinde görüntülendi

5
Çalımbay: Türkiye'nin en iyi takımlarından birini yendik

Çalımbay: Türkiye'nin en iyi takımlarından birini yendik

7
TEM otoyolunda yolcu otobüsüyle tır çarpıştı

TEM otoyolunda yolcu otobüsüyle tır çarpıştı

8
Baraja düşen araçtaki 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Baraja düşen araçtaki 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir