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Düğün salonundaki 200 lira için bekçiyi iple bağladılar

2 şüpheli, başka bir iş yerine girdiklerinde polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

İHA | 31.12.2018 - 08:37..
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Isparta’da 17 iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen Ahmet Can B. (19) ve Yusuf K.’nin (19) Aralık ayı başında Böcüzade Yaşam Parkı içerisindeki düğün salonuna girerek kasadaki bozuk paralardan oluşan toplam 200 lirayı çalabilmek için gece bekçisini silah zoruyla iple sandalyeye bağlayarak yağma olayı gerçekleştirdikleri belirlendi.

Düğün salonundaki 200 lira için bekçiyi iple bağladılar

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Son olarak 29 Aralık’ta sabaha karşı hırsızlık amacıyla girdikleri iş yerinde hırsızlık yapmak üzere olan şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Zanlılar, adliyede sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düğün salonundaki 200 lira için bekçiyi iple bağladılar



Düğün salonundaki 200 lira için bekçiyi iple bağladılar



Düğün salonundaki 200 lira için bekçiyi iple bağladılar



Düğün salonundaki 200 lira için bekçiyi iple bağladılar

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