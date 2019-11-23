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Düğün yolunda kaza: 4 ölü 4 yaralı

Çorum'da hafif ticari araçla minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada, 4 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

İHA | 23.11.2019 - 22:47..
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Çorum-İskilip karayolunda sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile bir minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç hurdaya dönerken, minibüs devrildi. Kazada, 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Düğün yolunda feci kaza: 4 ölü, 4 yaralı -1

YARALILAR ÇOCUM VE İSKİLİP'TE TEDAVİ ALTINDA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla İskilip ve Çorum’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Çorum-İskilip karayolu trafiğe kapanırken, metrelerce araç kuyruğu oluştu.

Düğün yolunda kaza: 4 ölü 4 yaralı

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Düğün yolunda kaza: 4 ölü 4 yaralı

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